Spotify назвал запуск сервиса в России самым успешным в своей истории

Шведский сервис потокового аудио Spotify назвал запуск в РФ самым успешным за время своего существования. Об этом в четверг, 29 октября, говорится в заявлении компании по финансовым итогам III квартала 2020 года.

В сообщении отмечается, что на российский рынок приходится самая большая доля превышения контрольных показателей по приросту подписчиков за квартал. Вместе с тем компания зафиксировала уверенный прирост пользователей и в других регионах, где доступен сервис.

Так, за III квартал 2020 года показатель уникальных пользователей в месяц вырос на 29% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 320 млн человек. Число платных подписчиков сервиса возросло на 27% и составило 144 млн человек. Выручка Spotify выросла на 14% — до €1,975 млрд.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», по данным Mediascope, Spotify занимает шестое место в списке популярных музыкальных сервисов в России. В августе в приложение зашли 2,2 млн пользователей старше 12 лет. По этим показателям шведская компания обогнала YouTube Music.

Сервис Spotify запустили в России 15 июля, в тот же день он заработал еще в 12 странах: Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово, Сербии, Черногории, Словении и Северной Македонии.

В августе музыкальный сервис Spotify назвал самых популярных исполнителей у российских подписчиков. В течение первого месяца после запуска сервиса в России меломаны активно слушали русский рэп, K-Pop и подборку «Главные хиты». Тогда же сообщалось, что песня Моргенштерна и Элджея Cadillac стала самой прослушиваемой в РФ с момента запуска Spotify.