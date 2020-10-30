Высокая волатильность на рынках сохранится из-за выборов в США

Высокая волатильность на рынках сохранится в ближайший месяц. По словам экспертов, на ситуацию влияют предстоящие выборы президента в США. Другая причина — новый

удар коронавируса: страны вводят ограничения, это плохо сказывается на экономике, но к мартовским минимумам индексы не упадут. На фоне пандемии продолжится снижение стоимости нефти, однако, по словам аналитиков,ОПЕК+ предпримет действия для поддержки цен. Доллар к концу года, согласно прогнозу, будет стоить 75–76 рублей.