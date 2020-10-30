В Москве начались проверки соблюдения масочного режима

64 нарушителя масочного режима выявили в торговых центрах на западе Москвы. Каждому выписали штраф в 4 тыс. рублей. Проверки прошли в трех крупных магазинах. В рейдах участвуют сотрудники полиции и инспекторы ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций столицы). Специалисты следят за соблюдением норм безопасности: в магазинах должны быть антисептики для рук, дезинфекторы для полок, а также обеззараживатели воздуха. Сотрудники обязаны носить перчатки и маски, те же правила касаются и посетителей.