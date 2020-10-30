В Карабахе заявили о приближении азербайджанских военных к городу Шуши

Военные Азербайджана приблизились к стратегическому городу Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, заявил президент НКР Араик Арутюнян.

По его словам, азербайджанские военные находятся в 5 км от второго по величине города в Карабахе и планируют его захватить.

«Враг находится в нескольких километрах от Шуши, максимум в пяти. Сверхцель врага — захватить город. Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (местное название Карабаха. — Ред.)», — сказал Арутюнян 29 октября в видеообращении в Facebook.

Он отметил, что силы республики будут направлены на защиту города, и призвал добровольцев принять участие в сопротивлении.

28 октября в инфоцентре НКР сообщили об обстреле столицы Степанакерт из РСЗО «Смерч». Также утверждалось, что ВС Азербайджана обстреляли школу и церковь в Шуши.

На следующий день представители Армении указали, что обстрелы Шуши продолжаются.

Также в четверг премьер Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном, в ходе которого обвинил Баку в нарушении перемирия.

В свою очередь американский чиновник отметил, что от боевых действий страдают народы обеих стран, а армяне из-за наступления Азербайджана несут наибольшие потери.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин указал, что в основе карабахского конфликта лежат этнические столкновения и залогом урегулирования станет компромисс, который устроит и Баку, и Ереван, а также обеспечит безопасность мирных жителей.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. В настоящее время бои продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 26 октября. Это было уже третьим нарушенным перемирием.