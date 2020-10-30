Познер посоветовал Франции выслать часть мигрантов после атаки в Ницце

Телеведущий Владимир Познер считает, что после нападения исламистского радикала на прихожан церкви в Ницце французские власти должны принять жесткие меры в отношении мигрантов. Об этом он 29 октября рассказал в интервью радио Sputnik.

«Я вам могу сказать как французский гражданин, что я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом: собрать 5 тыс. эмигрантов, которые уже являются, кстати говоря, французскими гражданами, тех, на кого есть досье в полиции, а такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

При этом Познер отметил, что руководство Франции должно четко сформулировать принцип, согласно которому из страны будут высылать мигрантов «за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом» француза.

«Если они не пойдут на эти меры, то в конце концов на эти меры пойдут рядовые граждане, ведь терпению придет конец, и я думаю, что он уже пришел», — уверен Познер.

По его мнению, французские власти находятся в безвыходном положении, поскольку данную инициативу раскритикуют союзники страны по Евросоюзу.

Ранее в четверг выходец из Туниса 1999 года рождения напал с ножом на людей в соборе Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, включая работника церкви, сообщается также о нескольких раненых. По предварительным данным, нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был ранен и задержан правоохранительными органами.

Позже СМИ сообщили, что нападавший прибыл в Италию в конце сентября и числился подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Лидер оппозиционной партии «Лига» и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна будет уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся.

Это второе нападение во Франции за последние несколько недель. Так, 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».