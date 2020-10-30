Россияне больше жителей других стран боятся потерять работу в следующем году. О страхе остаться без работы заявили 75% респондентов из России. Это следует из данных исследования аналитической компании Ipsos.

Опрос проводился среди населения 27 стран. После жителей России больше всего опасаются лишиться работы в ближайший год испанцы (73%). На третьем месте Малайзия —71%. А вот меньше всего за свое место переживают жители Германии (26%), Швеции (30%) и Нидерландов (36%).

Беспокоятся, считают эксперты, в основном те, кто работает в секторе малого и среднего бизнеса. В период пандемии коронавируса именно они оказались под ударом. Ситуацию может исправить создание профильного органа, который курировал бы эту сферу экономики, считают представители бизнеса.

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Стоп-кадры: россияне больше граждан других стран боятся потерять работу