Прямой эфир

Пять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Грузии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Грузии, сообщается на сайте МВД страны в пятницу, 30 октября.

Инцидент произошел на 77-м км автомагистрали Тбилиси–Сенаки–Леселидзе. Грузовик DAF с турецкими номерами врезался в пассажирский микроавтобус.

«По предварительной информации, в результате ДТП пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 ч. 8 УК Грузии («Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более человек»).

29 октября в Ивановской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погиб один человек, еще шестеро, в том числе 15-летняя девочка, пострадали. По предварительной версии, 51-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения при попытке объехать припаркованный на обочине грузовик.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020