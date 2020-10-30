Пять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Грузии

Пять человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Грузии, сообщается на сайте МВД страны в пятницу, 30 октября.

Инцидент произошел на 77-м км автомагистрали Тбилиси–Сенаки–Леселидзе. Грузовик DAF с турецкими номерами врезался в пассажирский микроавтобус.

«По предварительной информации, в результате ДТП пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 ч. 8 УК Грузии («Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более человек»).

29 октября в Ивановской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погиб один человек, еще шестеро, в том числе 15-летняя девочка, пострадали. По предварительной версии, 51-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения при попытке объехать припаркованный на обочине грузовик.