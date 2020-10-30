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Власти Петербурга планируют ужесточить противоэпидемические меры

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов ужесточить ограничительные меры в городе на фоне ситуации с распространением коронавируса.

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«Время уговоров закончилось — здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте, будем ориентироваться на распоряжение Роспотребнадзора. Ужесточать меры будем, ко всем, как к организациям, так и к гражданам», — сказал он 29 октября в эфире телеканала «78».

Беглов отметил, что существует определенное количество граждан, которые не станут соблюдать ограничения, какими бы строгими они ни были. Однако градоначальник выразил надежду, что большинство жителей всё же будут соблюдать эти правила. По его словам, это зависит от того, относятся ли россияне бережно к своим близким и просто окружающим людям.

При этом глава Петербурга подчеркнул, что пока власти города справляются с ситуацией, несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 в городе растет.

коронавирус в России

«Мы пока справляемся с ситуацией, но наши ресурсы тоже не бесконечны. <…> Поэтому стараемся избежать локдауна, мы знаем, что это такое — особенно по весне», — подчеркнул Беглов.

По последним данным, в Северной столице выявили 59 721 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения 37 672 человека, умерли 3 765. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 758 новых случаев COVID-19.

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