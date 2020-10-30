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Эксперты рассказали о причинах участившихся нападений во Франции

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29 октября во французской Ницце исламский радикал убил трех и ранил нескольких человек, при этом двоих обезглавив. В стране максимальный уровень террористической угрозы.

Как выяснилось позднее, силовики сумели задержать еще нескольких человек, готовящихся к нападению в других городах.

События в Ницце стали своеобразным эхом совершенного таким же способом убийства Самюэля Пати, чья смерть оказалась катализатором нынешнего обострения конфликта между ставящей во главу угла свободу слова Европой и мусульманским Востоком во главе с Турцией.

Причиной убийства учителя называется демонстрация карикатур на пророка Мухаммеда. Эксперты отмечают, что Париж не станет подвергать такие картинки цензуре, но теперь в стране активизировались провокаторы.

«Действуют агенты, провоцирующие отдельных лиц и группы на террористические акты и общественные беспорядки», — заметил «Известиям» эксперт по современной Франции из Университета Ноттингема Пол Смит.

При этом турецкий политолог Керим Хас отметил существование риска того, что часть исламского мира может воспринять ужесточившуюся риторику Турции как призыв.

«Хотя ни одно высказывание любого политического лидера не должно провоцировать террористические атаки и их надо жестко осуждать», — подчеркнул Хас, комментируя высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новая серия кошмара: что привело к терактам во Франции

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