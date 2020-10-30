Российский бизнес оценил меры господдержки

Продление налоговых и страховых отсрочек, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным, является правильной мерой со стороны правительства, считают опрошенные «Известиями» представители бизнеса.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, малый бизнес не успел оправиться от последствий после первого карантина, введенного из-за коронавируса. Короткий всплеск потребительского спроса в конце лета не позволил сферам услуг, торговли и общепита вернуть прежние обороты, поэтому им необходимы льготы.

Поддержал данную инициативу и глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, однако они не решают главной проблемы бизнеса — отсутствие платежеспособного спроса.

«Доходы населения падают два квартала подряд, из-за ослабления курса рубля растут цены на импортную продукцию — всё это в совокупности с общей неопределенностью сильно изменило потребительское поведение россиян. Они стали приобретать больше дешевых продуктов, откладывать средства и в целом опасаться тратить деньги», — отметил он.

По мнению эксперта, для поддержки малого бизнеса правительству нужно стимулировать спрос прямыми выплатами населению и субсидиями на зарплату.

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