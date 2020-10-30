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Российский бизнес оценил меры господдержки

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Продление налоговых и страховых отсрочек, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным, является правильной мерой со стороны правительства, считают опрошенные «Известиями» представители бизнеса.

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По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, малый бизнес не успел оправиться от последствий после первого карантина, введенного из-за коронавируса. Короткий всплеск потребительского спроса в конце лета не позволил сферам услуг, торговли и общепита вернуть прежние обороты, поэтому им необходимы льготы.

Поддержал данную инициативу и глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, однако они не решают главной проблемы бизнеса — отсутствие платежеспособного спроса.

«Доходы населения падают два квартала подряд, из-за ослабления курса рубля растут цены на импортную продукцию — всё это в совокупности с общей неопределенностью сильно изменило потребительское поведение россиян. Они стали приобретать больше дешевых продуктов, откладывать средства и в целом опасаться тратить деньги», — отметил он.

По мнению эксперта, для поддержки малого бизнеса правительству нужно стимулировать спрос прямыми выплатами населению и субсидиями на зарплату.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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