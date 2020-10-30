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Пашинян призвал США назвать виновника нарушения перемирия в Карабахе

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Невозможно обеспечить соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе, не указывая, кто его нарушил, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном 29 октября.

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В беседе Пашинян обвинил Азербайджан в игнорировании международных отношений и усилий Минской группы ОБСЕ под председательством РФ, США и Франции по достижению мира в Карабахе. По его словам, Баку трижды нарушил режим прекращения огня.

«Пашинян отметил, что Турция поддерживает Азербайджан в этом вопросе, и невозможно обеспечить соблюдение режима прекращения огня, не указывая, какая сторона нарушила его и кто заинтересован в продолжении войны», — говорится в сообщении на сайте кабмина Армении.

О'Брайен заявил о готовности США вести посредническую деятельность в урегулировании.

Ранее представитель Белого дома, комментируя разговор с Пашиняном, отметил, что в ходе военных действий страдают народы и Армении, и Азербайджана, причем армяне понесут более тяжелые потери. О'Брайен отметил, что военного решения карабахской проблемы нет.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин указал, что в основе карабахского конфликта лежат этнические столкновения, которые руководство СССР вовремя не пресекло.

Путин напомнил, что из-за этого армяне взялись за оружие, а Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на договоренности о трех режимах прекращения огня.

28 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в поддержании перемирия в регионе.

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