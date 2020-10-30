Минтруд выступил против идеи введения пенсионных рангов

Минтруд России не получал законопроект о введении пенсионных рангов, однако в целом не поддерживает данную инициативу, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что размеры пенсий дифференцированы, а ее размер рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа. Чем выше зарплата и больше стаж, тем больше размер пенсии.

Кроме того, в соответствии с законодательством, размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, подчеркнули в пресс-службе. Узнать размер своей пенсии жители страны могут в Пенсионном фонде.

«Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования», — цитирует сообщение ТАСС в четверг, 29 октября.

С предложением о введении новой системы начисления пенсий выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Идея подразумевает прозрачность и управляемость осуществления начисления выплат, так как в существующей системе баллов путаются даже специалисты, рассказал парламентарий. Именно поэтому, по его словам, необходимо начислять выплаты по разрядам. Калашников предложил ввести до семи таких рангов. При этом будет установлена минимальная и максимальная пенсия.

18 октября в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий, согласно которым пенсионеры смогут выбирать дату зачисления выплат на счет при решении сменить банк.