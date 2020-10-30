Родители пожаловались на недопуск в реанимацию к паллиативным детям

В некоторых регионах из-за пандемии родных не пускают в реанимацию к паллиативным детям. Об этом «Известиям» сообщили представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

«Чтобы решить проблему, семьи могут обратиться в Следственный комитет. Однако они рискуют на местах получить серьезное противодействие со стороны Минздрава. К сожалению, у нас есть примеры, когда на родителей начинают «копать» и со стороны органов опеки. То есть у людей от этого может появиться еще больше проблем», — сказала куратор ВОРДИ по направлению паллиативной помощи Светлана Черенкова.

Она подчеркнула, что все тяжелобольные дети находятся под постоянной угрозой смерти, поэтому родители ждут любой возможности встретиться.

Летом общественным организациям удалось убедить федеральные власти обеспечить доступ родителей или официальных представителей к паллиативным детям, которые находятся в реанимации, при наличии у взрослых отрицательного теста на COVID-19.

3 июля на внеочередном заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова дала соответствующее поручение. Однако в некоторых региональных больницах это решение не исполняется, поделилась с «Известиями» Светлана Черенкова.

В Госдуме пообещали изучить вопрос. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников сказал «Известиям», что будет общаться с представителями ВОРДИ и при необходимости по итогам направит депутатский запрос в региональные минздравы, которые должны будут объяснить происходящее.

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Резоны доступа: родители жалуются на недопуск к паллиативным детям