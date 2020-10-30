Академик заявил о росте смертей из-за болезней сердца на фоне COVID-19

Во время пандемии COVID-19 в России растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

«Мы видим увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в связи с многими факторами. Это и сама коронавирусная инфекция, и боязнь посещения поликлиник», — рассказал ученый.

Сейчас центр имени В.А. Алмазова не работает с больными COVID-19, уточнил он. Это связано с тем, что сохраняется необходимость лечения большого потока больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Мы в Центре Алмазова сейчас работаем так, как не работали никогда в жизни. Очередь на плановую помощь сформирована до начала 2021 года», — уточнил специалист.

Также Шляхто рассказал о связи между заражением коронавирусом и уровнем счастья, и о новой российской вакцине, похожей на «кефир» на основе энтерококка.

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«Наша вакцина — это «кефирчик» на основе энтерококка»