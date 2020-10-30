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В России создали систему принятия решений для лечения больных COVID-19

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В Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова Минздрава России создали единую информационную систему для помощи врачам при ведении больных с COVID-19. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор центра, академик РАН Евгений Шляхто. Система помогает врачам работать с пациентом, начиная с момента госпитализации и заканчивая выпиской.

По его словам, в систему поддержки принятия решений вносились показатели числа сердечных сокращений, частоты дыхания, уровня содержания кислорода в крови, показатели активности воспаления.

«Далее данные анализировались и на основе шкал риска рассчитывалось, куда отправлять больного — сразу в реанимацию или в инфекционное отделение. Или же он нуждается в дополнительной консультации, например. Система сигнализировала о том, что больной нуждается в противовоспалительной (гормональной или антицитокиновой) терапии, или же что показатели у пациента нормализованы и его можно готовить к выписке», — сообщил Евгений Шляхто.

По его словам, доступ к информационной системе теперь есть у каждого врача и у каждого заведующего отделением. Это позволяет оперативно принимать решения, ограничить контакты персонала, обеспечить его защиту, быстро упорядочить текущие процессы, добавил он.

Также академик рассказал об особенностях вакцины от коронавируса, разработанной петербургским Центром Алмазова совместно с Институтом экспериментальной медицины. По его словам, она представляет собой «кефир» на основе энтерококка.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Наша вакцина — это «кефирчик» на основе энтерококка»

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