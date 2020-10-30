КНДР возложила на Сеул ответственность за гибель южнокорейского чиновника

Пхеньян возложил ответственность на Сеул за гибель южнокорейского чиновника, убитого солдатами КНДР в сентябре.

Как сообщает 30 октября Yonhap, северокорейские власти заверили, что пытались вернуть тело Югу, но безрезультатно.

Кроме того, Пхеньян призвал Сеул не дать «случайному происшествию» окончательно разрушить связи двух Корей.

24 сентября ее южнокорейские власти сообщили сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства, который намеревался сбежать в КНДР, был убит северокорейскими пограничниками. Впоследствии они сожгли его тело.

Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения Южной Корее за произошедшее. После этого Сеул попросил Пхеньян провести тщательное расследование убийства, так как некоторые данные, имеющиеся у южнокорейской стороны, не соответствуют заявлениям КНДР.