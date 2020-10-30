Кравчук пообещал за неделю подготовить план по достижению мира в Донбассе

Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что правительство Украины за неделю подготовит план действий для достижения мира на юго-востоке страны.

«У наших оппонентов, у России в том числе, возник вопрос, что нужно найти новые подходы, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе», — сказал он в эфире телеканала «Украина 4».

При этом он подчеркнул, что на данном этапе украинская сторона не считает Минские договоренности способом разрешения всех вопросов, которые ставят президент страны Владимир Зеленский и Верховная рада. Однако необходимо искать решения, соответствующие сегодняшним реалиям.

«Мы должны действовать активно, настойчиво и системно, инициируя шаги в рамках тех договоренностей, украинских законодательных актов, которые существуют», — отметил он.

Также Кравчук констатировал, что режим тишины в Донбассе нарушается и, вероятно, подобные инциденты прекратятся нескоро.

Ранее Кравчук перечислил четыре условия для достижения мира в Донбассе. По словам политика, необходимо принять законы о реинтеграции региона.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Глава государства уточнил, что среди них будет также закон об амнистии.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.