Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски

56-летний актер Брэд Питт и 27-летняя модель Николь Потуральски расстались после нескольких месяцев отношений. Об этом в среду, 28 октября, сообщило американское издание Page Six.

«Отношения никогда не были такими серьезными, как предполагалось», — говорится в сообщении.

Последний раз пару видели вместе в августе. Тогда папарацци сфотографировали Брэда и Николь в аэропорту Парижа, когда они садилась на частный самолет, чтобы улететь в Ниццу. Там влюбленные провели романтические каникулы в Шато Мираваль – любимом поместье экс-супруги Питта Анджелины Джоли.

Как сообщает kp.ru, Николь решила вернуться к мужу: до встречи с Питтом Потуральски жила в гражданском браке с состоятельным берлинским ресторатором, 68-летним Роландом Мэри. У пары есть сын – семилетний Эмиль. На днях Николь видели в Берлине в компании Роланда, и супруги общались вполне дружелюбно.

Брэд Питт и его экс-супруга актриса Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс. В мае 2019 года сообщалось, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили поддерживать дружеские отношения после развода ради воспитания шестерых детей.