Прямой эфир

Брэд Питт расстался с моделью Николь Потуральски

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

56-летний актер Брэд Питт и 27-летняя модель Николь Потуральски расстались после нескольких месяцев отношений. Об этом в среду, 28 октября, сообщило американское издание Page Six.

Смерть блокбастера: Голливуду придется менять свою бизнес-модель
Американские кинотеатры на грани краха, но и уход в интернет едва ли спасет кинокомпании от убытков

«Отношения никогда не были такими серьезными, как предполагалось», — говорится в сообщении.

Последний раз пару видели вместе в августе. Тогда папарацци сфотографировали Брэда и Николь в аэропорту Парижа, когда они садилась на частный самолет, чтобы улететь в Ниццу. Там влюбленные провели романтические каникулы в Шато Мираваль – любимом поместье экс-супруги Питта Анджелины Джоли.

Как сообщает kp.ru, Николь решила вернуться к мужу: до встречи с Питтом Потуральски жила в гражданском браке с состоятельным берлинским ресторатором, 68-летним Роландом Мэри. У пары есть сын – семилетний Эмиль. На днях Николь видели в Берлине в компании Роланда, и супруги общались вполне дружелюбно.

Брэд Питт и его экс-супруга актриса Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс. В мае 2019 года сообщалось, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили поддерживать дружеские отношения после развода ради воспитания шестерых детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020