В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом

В столице за минувшие сутки умерли 69 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в городе с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6713 москвичей.

При этом за последние сутки в Москве выздоровели от COVID-19 еще 3780 человек. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 303 831 человека.

Ранее в этот день градоначальник Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. По его словам, динамика роста заболеваемости снизилась за последние недели в 10 раз.

Он также пояснил, что правительство Москвы не планирует вводить систему пропусков по всему городу, как это было в начале пандемии коронавируса. Однако систему регистрации по QR-кодам будут вводить в подразделениях правительства города.

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