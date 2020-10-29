Авария с двумя пострадавшими произошла в Тюмени

В Тюмени на улице Ямской случилось ДТП с пострадавшими. Видеозаписи с места аварии появились в социальных сетях.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Megatyumen.ru сообщили, что водитель автомобиля Renault Sandero не обратила внимания на ремонт дороги. В последний момент девушка начала тормозить, и машину занесло.

В итоге автомобиль несколько раз перевернулся. Известно, что водитель не пострадала, а вот двух ее пассажиров увезли в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.