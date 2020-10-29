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Греф вышел из совета директоров «Яндекса»

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Акционеры «Яндекса» не стали переизбирать председателя правления Сбербанка Германа Грефа членом совета директоров. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает ТАСС.

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Данное решение было принято в ходе годового собрания акционеров «Яндекса».

Вместе с тем, главу компании Аркадия Воложа переизбрали на четыре года в совет директоров в качестве исполнительного директора, а технического директора «Яндекса» Михаила Парахина — на один год в качестве неисполнительного директора.

Греф вошел в совет директоров «Яндекса» в 2014 году, в 2017 году срок его полномочий был продлен еще на три года.

Ранее в этот же день стало известно, что Сбер выкупил у предпринимателя Александра Мамута 45% доли в Rambler Group и стал единственным акционером компании.

В июне Сбербанк и «Яндекс» приняли окончательное решение о разделе бизнеса и остановке совместного предприятия, пишет «Газета.ру».

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