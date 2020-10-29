Прокат инвентаря и каток появятся в Парке Победы в Липецке

В липецком Парке Победы в ближайшее время начнут возводить помещение рядом со сценой, в котором разместятся пункт проката спортивного инвентаря, а также небольшое кафе и туалетные комнаты. Рядом зимой откроется каток.

Фундамент и инженерные сети уже готовы, строительство завершится к зиме. Ожидается, что посетить современную площадку горожане смогут уже во время новогодних каникул, передает GOROD48. На аллеях парка завершается демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, а на объездной дороге строители практически закончили устройство основания под новый асфальт.

В следующем году сотрудники «Зеленхоза» благоустроят сквер на улице Неделина в Липецке. Здесь появятся новые деревья, в том числе остролистные клены, разнолистные липы и каштаны. Также на данном участке высадят многолетние и однолетние цветы и несколько видов газона – мавританский, партерный и универсальный. Помимо этого, обустроят двухрядную живую изгородь из бирючины, пишет Lipetskmedia.

Работы по благоустройству проведут и в сквере на улице Водопьянова. Как известно, в этом году на участке между остановками «Дом художника» и «23-й микрорайон» заменили плиточное покрытие и установили малые архитектурные формы – в 2021-м преображение сквера продолжится.