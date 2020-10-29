Белый дом заявил о больших потерях Армении в Карабахе

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и призвал стороны конфликта в Карабахе соблюдать перемирие.

По словам О'Брайена, в ходе военных действий страдают народы и Армении, и Азербайджана, причем армяне понесли более тяжелые потери.

«Народы обеих стран понесли тяжелые потери, народ Армении, которая столкнулась с военными наступательными операциями, теперь принимает на себя основную тяжесть потерь», — приводит его слова «РИА Новости».

Представитель Белого дома в очередной раз указал, что военного решения карабахской проблемы нет, и призвал внешние силы не вмешиваться в ситуацию.

По словам O'Брайена, Вашингтон выступает за обсуждения урегулирования в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция).

Ранее 29 октября представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что подразделениям Армии обороны Карабаха удалось улучшить свои позиции на южном направлении передовой линии. Он указал, что столкновения с военными Азербайджана продолжаются в гористой местности.

Также в среду президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что залогом долговременного урегулирования в Карабахе станет компромисс. По его словам, необходимо учесть интересы обеих сторон.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг другу в обстрелах. После переговоров в Москве стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако перемирие не соблюдалось. За тем очередные договоренности были достигнуты 18-го и 26 октября, но бои продолжаются до сих пор.