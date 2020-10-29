В Томской области приняли проект бюджета на 2021 год

Депутаты Заксобрания Томской области приняли в первом чтении проект бюджета на 2021 год. Об этом 20 октября сообщает РИА «Томск».

Согласно документу, доходная часть бюджета региона составит 65 млрд рублей, расходная – 66,5 млрд рублей. Таким образом дефицит достигнет 1,5 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет, как и в 2020-м, прогнозируются в размере 58,1 млрд рублей. Спикер облдумы Оксана Козловская рассказала журналистам, что это антикризисный бюджет, социальной направленности.

На образование планируется направить 19,6 млрд рублей, на здравоохранение – 11,8 млрд рублей (26,3 млрд с учетом средств территориального фонда ОМС), на социальную политику – 9,5 млрд рублей, на культуру – 1,5 млрд рублей, спорт – 418 млн рублей. Еще 11,8 млрд рублей предусмотрены на реальный сектор экономики.

Проект бюджета принят в первом чтении большинством голосов. В скором времени он будет скорректирован при рассмотрении на согласительной комиссии.

28 октября стало известно, что Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2021 год и предстоящий период 2021–2022 годов. Второе чтение планируют провести 24 ноября, третье — 26 ноября. Подробнее в сюжете.