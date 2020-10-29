В Минздраве опровергли приостановку исследований вакцины «Спутник V»

Сообщения о приостановке исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» не соответствуют действительности. Об этом заявил в четверг, 29 октября, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Исследования продолжаются. Целевая численность — 40 тыс. вакцинированных добровольцев будет достигнута», — приводит «РИА Новости» слова Кузнецова.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев вакциной «Спутник V» из-за высокого спроса и нехватки доз.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 октября заявил, что прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» не влияет на уменьшение защитных свойств организма.

Кроме того, он рассказал, что 85% участников испытаний вакцины «Спутник V» переносят ее без побочных эффектов, пишет «Газета.ру».

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Гамалеи.

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