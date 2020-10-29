Американский боксер назвал причину отказа от боя с российским чемпионом

Американский боксер Кевин Джонсон, который отказался от боя с россиянином Муратом Гассиевым, попросил в будущем организовать бой против «Железного Осетина». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В своем видеообращении американец заявил, что несмотря на грубые высказывания в адрес россиянина, он не был готов к поединку на 100%.

«Мне нужно еще немного времени, чтобы стать лучше. Я говорил Владу (промоутеру Владимиру Хрюнову. — Ред.), чтобы остановил Гассиева, дал мне больше времени, чтобы стать на 100% круче», — сказал Джонсон.

Соперником осетинского боксера стал «албанский Тайсон» Нури Сефери. По его словам, россиянин является для него одним из самых сложных соперников. Но на «дуэли взглядов» он призвал Гассиева готовиться к войне.

Бой Гассиева и Сефери состоится 31 октября в Сочи. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.