Прямой эфир

Американский боксер назвал причину отказа от боя с российским чемпионом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боксер Кевин Джонсон, который отказался от боя с россиянином Муратом Гассиевым, попросил в будущем организовать бой против «Железного Осетина». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Супертяжело в бою: Гассиева и Усика ждут трудные поединки
Россиянин впервые за два года вернется на ринг в Сочи, а украинец будет биться в Лондоне

В своем видеообращении американец заявил, что несмотря на грубые высказывания в адрес россиянина, он не был готов к поединку на 100%.

«Мне нужно еще немного времени, чтобы стать лучше. Я говорил Владу (промоутеру Владимиру Хрюнову. — Ред.), чтобы остановил Гассиева, дал мне больше времени, чтобы стать на 100% круче», — сказал Джонсон.

Соперником осетинского боксера стал «албанский Тайсон» Нури Сефери. По его словам, россиянин является для него одним из самых сложных соперников. Но на «дуэли взглядов» он призвал Гассиева готовиться к войне.

Бой Гассиева и Сефери состоится 31 октября в Сочи. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020