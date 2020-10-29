Житель Карелии сжег дом соседа

В одном из поселков Беломорского района Карелии произошел серьезный пожар. Сельчанин поджег дом своего соседа ради забавы, сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

В совершении преступления подозревается 28-летний местный житель. По данным следствия, он сжег ветхий дом, хозяин которого проживал в другом месте, пишет ИА «Карелinform».

Обвиняемый признался, что ему стало скучно, он проник в пустое строение и поджег старые газеты. Дом сгорел дотла. Возбуждено уголовное дело.

Хозяин строения потребовал возместить ущерб в размере 76 тыс. рублей.

Суд Старицкого района Тверской области вынес решение в отношении жительницы Торжка, которую обвинили в поджоге имущества. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна выплатить 639 тыс. рублей в пользу потерпевшего.