Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

В вопросе Нагорного Карабаха российская сторона изначально исходила из того, что Азербайджану могут быть переданы семь районов, занятых Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин 29 октября.

«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией», — сказал Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Президент отметил, что простых решений по Нагорному Карабаху нет, так как у каждой стороны своя правда. В основе же конфликта лежат этнические столкновения, которые руководство СССР не пресекло.

Путин напомнил, что армяне сами взялись за оружие из-за негативных событий на этнической почве. Это привело к тому, что и Нагорный Карабах, и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении.

Теперь же Баку настаивает, что как минимум те самые семь районов вообще не имеют отношения ни к Армении, ни к первоначальному конфликту.

«Что Баку говорит?...Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда», — подчеркнул президент России.

По мнению Путина решением конфликта станет баланс интересов – компромисс, который устроит обе стороны.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг другу в обстрелах. Стычки военные переросли в масштабные боевые действия, которые продолжаются до сих пор, несмотря на договоренности о трех режимах прекращения огня. Азербайджан и Армения возлагают ответственность за нарушение соглашений друг на друга.

28 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе. При этом ранее в октябре армянский премьер Никол Пашянин отмечал, что на уровне Минской группы ОБСЕ, в которую входят РФ, США и Франция, можно поднять вопрос о введении российских миротворцев в регион.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Карабаха, на территории которого проживают в основном армяне. При этом до 1988 года регион входил в состав Азербайджанской ССР, однако затем объявил о выходе их нее. В ходе вооруженного противостояния Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами.