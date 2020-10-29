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Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

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В вопросе Нагорного Карабаха российская сторона изначально исходила из того, что Азербайджану могут быть переданы семь районов, занятых Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин 29 октября.

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«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией», — сказал Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Президент отметил, что простых решений по Нагорному Карабаху нет, так как у каждой стороны своя правда. В основе же конфликта лежат этнические столкновения, которые руководство СССР не пресекло.

Путин напомнил, что армяне сами взялись за оружие из-за негативных событий на этнической почве. Это привело к тому, что и Нагорный Карабах, и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении.

Теперь же Баку настаивает, что как минимум те самые семь районов вообще не имеют отношения ни к Армении, ни к первоначальному конфликту.

«Что Баку говорит?...Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда», — подчеркнул президент России.

По мнению Путина решением конфликта станет баланс интересов – компромисс, который устроит обе стороны.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг другу в обстрелах. Стычки военные переросли в масштабные боевые действия, которые продолжаются до сих пор, несмотря на договоренности о трех режимах прекращения огня. Азербайджан и Армения возлагают ответственность за нарушение соглашений друг на друга.

28 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе. При этом ранее в октябре армянский премьер Никол Пашянин отмечал, что на уровне Минской группы ОБСЕ, в которую входят РФ, США и Франция, можно поднять вопрос о введении российских миротворцев в регион.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Карабаха, на территории которого проживают в основном армяне. При этом до 1988 года регион входил в состав Азербайджанской ССР, однако затем объявил о выходе их нее. В ходе вооруженного противостояния Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами.

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