Во Франции ношение масок станет обязательным для детей с шести лет

Власти Франции вводят обязательное ношение масок для детей с шести лет. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Ношение защитных масок станет обязательным для детей с шести лет в связи с эпидемиологической ситуацией», — передает его слова Le Monde.

До сих пор маска была обязательной с 11 лет.

Это одна из ограничительных мер, которые начнут действовать в стране с 30 октября.

Школы продолжат работать, высшие учебные заведения перейдут на «удаленку», за исключением практических занятий на «определенных условиях».

Кроме того, премьер порекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников. Заводы, фермы, почтовые отделения и стройки продолжат работу. Бары, рестораны, непродовольственные магазины, учреждения культуры и кинотеатры закроются, при этом парки и сады останутся открытыми для посетителей.

Кастекс отметил, что принятые меры призваны остановить «спираль эпидемии». По его словам, ситуация меняется, приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам.

О введении общенационального карантина с 30 октября по 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил накануне.

Он отметил, что вторая волна заболевания будет мощнее первой, так как уже сейчас коронавирус распространяется с небывалой скоростью. В связи с этим французский лидер назвал целесообразным ужесточение противоэпидемиологических мер.

За сутки, по данным на 28 октября, во Франции зафиксировали самую высокую после Великобритании и Италии смертность от COVID-19 — 35 541 человек за всё время пандемии — и 523 летальных исхода от коронавируса, что стало самым высоким показателем с апреля.