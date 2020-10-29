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Саратовская область направит 500 тыс. рублей на рекламу о туризме

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В Саратовской области направят 500 тыс. рублей на оказание услуг по изготовлению и размещению рекламно-информационного материала о туризме. Соответствующая информация следует из документов на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 505 тыс. рублей. Средства предусмотрены в региональном бюджете, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Согласно техзаданию, подрядчик должен проводить съемки туристических ресурсов региона, изготавливать рекламно-информационный материал, размещать видеоролики и сюжеты в СМИ области и семи других субъектах страны.

Аукцион состоится 9 ноября, контракт рассчитан до 25 декабря.

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