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Фрегаты проекта 22350 оснастят оружием для борьбы с подлодками

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Командование ВМФ России определилось, какие корабли оснастят новейшей разработкой для борьбы с субмаринами — противолодочными управляемыми ракетами (ПЛУР). Первыми их примут на борт фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Отмечается, что новинка пополнит арсеналы кораблей «адмиральской серии» уже в следующем году.

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ПЛУР считается самым опасным оружием для подлодок. Глубинные бомбы имеют невысокую точность, у торпед сравнительно небольшая дальность действия, а ракету же можно запустить на десятки километров. Когда она попадает в заданный район, от неё отделяется малогабаритная торпеда, которая самостоятельно ищет подводный объект и поражает его.

По словам ведущего эксперта Центра военно-морского анализа Михаила Кофмана, для современного военного корабля нет ничего более смертоносного, чем подводная лодка. «Какими бы крупными, совершенными и технологичными не были надводные корабли, главными хищниками океана остаются подводные лодки. Ведь субмарины несут на борту крылатые ракеты», — отметил он.

Кофман добавил, что наиболее эффективно такое оружие, когда корабль работает в связке с противолодочными самолетами. Авиация разбрасывает над районом гидроакустические буи, которые «слушают» подводную обстановку. Когда один из них обнаруживает шум субмарины, корабль пускает по этим координатам торпеду.

О том, что такая разработка находится в высокой степени готовности сообщалось в августе 2019 года. Ожидалось, что перспективный комплекс запущен в опытно-серийное производство, а его испытания планируют завершить в 2020-м.

Подробнее читайте в «Известиях» 30 октября

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