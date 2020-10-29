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Проверки аптек на наличие лекарств организовали в Самаре

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Члены Общественной палаты Самарской области начали проверять аптеки Самары на наличие особенно востребованных в настоящее время медикаментов. В последнее время жители сообщали о том, что в аптеках сложно найти некоторые противовирусные, противотромбозные средства, антибиотики, пишет НИА «Самара».

«Сегодня побывали с коллегами в ряде аптек Самары, пообщались с посетителями. В целом люди отмечают, что нужные лекарства купить можно свободно. Тем не менее мы понимаем, что в связи с ажиотажным спросом отдельные виды лекарств могут временно отсутствовать в ряде аптек», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский.

При этом член ОП подчеркнул, что руководители аптечных сетей должны осознанно формировать запас лекарств, чтобы факт отсутствия какого-то препарата в отдельной аптеке не вызывал паники у граждан.

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