Эксперт сообщила о скором начале действия налогового вычета за фитнес

Граждане России смогут воспользоваться налоговым вычетом за фитнес в ближайшие недели. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«В настоящее время Министерство спорта России инициирует внесение в законодательство определения «физкультурно-оздоровительная услуга», что даст возможность конкретизировать очень широкое понятие «занятие физической культурой» и позволит клиентам фитнес-клубов воспользоваться данным налоговым вычетом. Это произойдет в ближайшие недели», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Она подчеркнула, что правительство одобрило соответствующие изменения в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс. Максимальный возврат составит 15,6 тыс. рублей в год.

«Мы, представители фитнес-индустрии, считаем эту инициативу определенной вехой в развитии сферы физической культуры и спорта. Впервые государство обозначило новый вектор — наряду со стимулированием развития детско-юношеского спорта в системе спортшкол и спорта высших достижений внимание сконцентрировано на персонификации стимулов к занятиям спортом россиянами», — добавила Силина.

Механизм получения вычета будет таким же, как за платное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления.

Министерство финансов приступило к разработке законопроекта о налоговом вычете по расходам на услуги, связанные с занятием спортом, в январе 2019 года.

В ноябре прошлого года зампред комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев сообщил, что налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года.

Отмечалось, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и на покупку спортивного оборудования, пишет «Газета.ру».