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Собянин заявил о сохранении резервных госпиталей до конца пандемии

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Резервные госпитали будут работать в Москве до тех пор, пока власти не убедятся в завершении пандемии. Об этом в четверг, 29 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение загрузки больничных коек под COVID-19. Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», — сказал мэр в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что в случае соблюдения введенных требований по предотвращению распространения коронавируса дополнительных ограничительных мер не понадобится.

По словам Собянина, введение комендантского часа является популистской мерой, это неэффективно.

«Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, Германии, других странах, — мы вводить не будем. Сегодня ситуация по крайней мере говорит о том, что можем обойтись без этого», — отметил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, динамика роста заболеваемости снизилась за последние недели в 10 раз.

Недавно он также сообщил, что правительство Москвы не планирует вводить систему пропусков по всему городу, как это было в начале пандемии коронавируса. Однако систему регистрации по QR-кодам планируют ввести в подразделениях правительства города.

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