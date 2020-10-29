Три дома капитально отремонтировали в Дновском районе

В городе Дно в Псковской области завершился капитальный ремонт трех многоквартирных домов на улице Омельянюка. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в региональном фонде капремонта.

Работы прошли в домах № 12, 14, 20 в рамках программы капремонта. Рабочие обустроили бетонную обойму фундаментов, гидроизоляцию и отмостки для защиты отремонтированных фундаментов от осадков.

В рамках работ по ремонту фасадов специалисты оштукатурили и покрасили стены, а также заменили окна и двери в местах общего пользования.

Ранее в октябре сообщалось, что в Республике Крым планируют разработать законопроект, позволяющий использовать средства фонда капитального ремонта на текущий ремонт жилья. По словам зампредседателя комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерия Аксенова, подготовленное предложение направят в Госдуму.