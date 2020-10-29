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Ямочные работы проведут на 50 участках дорог Ялты до конца года

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В Ялте (Республика Крым) до конца года планируется провести ямочный ремонт 50 участков автодорог. Об этом ИА «Крыминформ» сообщил глава городской администрации Станислав Шапортов.

По его словам, работы пройдут на улицах Найденова, Изобильной, Кривошты, Киевской, Гоголя, Блюхера, Горького, Красноармейской, Григорьева, Крупской, Клары Цеткин, Ударника, ЮБШ, Карла Маркса, Малышева и других.

Кроме того, власти намерены отремонтировать часть улиц в населенных пунктах городского округа. Например, Севастопольское шоссе в Алупке, улицу Маяковского в поселке Кореиз, улицы Стахановская и 16 апреля в Массандре.

По информации замглавы города, завершить ямочный ремонт планируется до конца 2020 года. На эти цели направят 14,8 млн рублей.

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