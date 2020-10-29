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Более 100 нарушений обнаружили на скотомогильниках в Алтайском крае

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На территории Алтайского края прокуроры обнаружили биометрические ямы (скотомогильники), которые не соответствуют требованиям ветеринарно-санитарных правил. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

На скотомогильнике в Шипуновском районе были зафиксированы нарушения ограждения, вытяжной трубы, помещения для вскрытия трупов, хранения специальных средств, инвентаря, спецодежды, инструментов. Кроме того, на скотомогильнике отсутствовала крышка, пишет altapress.ru.

Аналогичные нарушения были выявлены на предприятиях в Курьинском и Ребрыхинском районах, а также в Заринске. Сотрудники последнего выбрасывали останки животных за территорию организации.

Всего было зафиксировано более 100 нарушений закона в области обращения с отходами животноводства.

21 октября сообщалось, что в Кургане за последние полгода незаконно сожгли 59 т трупов животных. Компания занималась уничтожением биологических отходов предприятий Курганской и Тюменской областей.

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