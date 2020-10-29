В России для Года народного искусства предложили более 150 мероприятий

Субъекты РФ предложили более 150 мероприятий для включения в план мероприятий Года народного искусства, который планируется провести в 2022 году. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«По согласованию с Министерством культуры Российской Федерации мы собрали информацию о ключевых мероприятиях от субъектов для включения в общероссийский план мероприятий Года народного искусства. Это более 150 ярких событий разного уровня — от международного до регионального. Хотелось бы поблагодарить всех коллег», — сказал Любимов в ходе заседания подгруппы по вопросам развития культуры села и малых городов, поддержки народного творчества рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура».

Он добавил, что информацию направят в Государственный дом народного творчества имени Поленова для обобщения и систематизации.

Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова заявила, что сохранению народного искусства и нематериального наследия способствует реализация ряда дополнительных профильных проектов и программ в ходе нацпроекта «Культура» и его федерального проекта «Творческие люди».

При этом при составлении плана Года народного искусства приоритет будет отдаваться региональной составляющей. Она также поддержала идею о проведении открытия Года народного искусства в Рязанской области Всероссийским конгрессом фольклористов.

«Роскошное предложение. Рязань абсолютно готова к проведению крупных всероссийских и международных форумов и мероприятий», — сказала Манилова.

По данным правительства Рязанской области, народное искусство станет главной темой V Международного форума древних городов в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в 2022 году.

Это следует из перечня поручений, которые российский лидер подписал по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в ноябре 2019 года. Путин призвал содержательно наполнить программу и учесть особенности каждого российского региона.