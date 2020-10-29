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Глава МИД Греции отметил важность укрепления отношений с Россией

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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил о важности укрепления отношений с Россией. Такое заявление министр сделал после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию 26 октября.

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«В ходе этого визита была подчеркнута важность дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений с Россией. Я отмечаю, что министр иностранных дел России также сделал чрезвычайно важное заявление о неотъемлемом праве нашей страны на расширение своих территориальных вод, как это четко определено Конвенцией ООН по морскому праву, до 12 морских мил в целом, но и конкретно в Эгейском море», — цитирует Дендиаса «РИА Новости» в четверг, 29 октября.

Глава греческого МИДа подчеркнул, что «заявление имеет особый вес», так как оно было сделано в Афинах. Он опроверг, что Россия каким-либо образом возражает против расширения территориальных вод Греции, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Греции.

Сергей Лавров во время визита в Грецию отметил, что Россия не может занимать позицию в отношении территориального конфликта между Грецией и Турцией, так как эти вопросы закреплены Конвенцией ООН по морскому праву.

Глава МИД России сообщил, что государства, чьи интересы пересекаются, должны решать вопросы путем переговоров, в соответствии с конвенцией. Лавров добавил, что российская сторона готова содействовать нормализации отношений между Грецией и Турцией.

Напряженность между сторонами возникла в августе. Летом турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье — на территории, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной. Турецкая сторона объявила, что не собирается отказываться от исследований в этой зоне, несмотря на угрозу введения санкций.

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