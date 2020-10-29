В Монреале на улице полицейские застрелили мужчину с ножом

Сотрудники полиции канадского Монреаля застрелили на одной из улиц города мужчину, вооруженного ножом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел утром, когда в полицию поступил телефонный звонок о мужчине, вооруженном ножом, который неадекватно себя вел.

После приезда полицейских этот человек направился в сторону патрульной машины, а затем в сторону другого автомобиля с водителем внутри. Затем он резко изменил направление, двинувшись на полицейских — те были вынуждены стрелять.

От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Полиция начала внутреннее расследование по факту произошедшего.

Других подробностей не приводится.

Ранее в этот же день неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, нападавший обезглавил женщину, сообщается также о нескольких пострадавших. Нападавшего ранили и задержали сотрудники правоохранительных органов.