Подрядчика на планировку ветхого квартала на Торпедо ищут в Воронеже

Власти Воронежа объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется подготовкой документации по планировке квартала в границах улиц Торпедо, Керамическая, Загородная и Машиностроителей. Соответствующая информация следует из документов госзакупок.

Речь идет о территории общей площадью 9,6 га в Коминтерновском районе. При этом площадь квартала может быть увеличена, уточняет ИА «Абирег».

Максимальная стоимость контракта составит 1,07 млн рублей. До 27 ноября подрядчик должен будет определить характеристики и очередность планируемого развития квартала.

По данным ИА «Абирег», большая часть зданий в границах квартала относится к малоэтажной застройке и подлежит сносу. Из более ранних документов городской мэрии следует, что там расположены 38 домов, которые планировалось расселить.