Эксперты спрогнозировали повышенную волатильность на биржах в ноябре

Повышенная волатильность на рынках сохранится и в ноябре. На это повлияют президентские выборы в США и ситуация с коронавирусом в мире, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что страны постепенно ужесточают карантинные ограничения, что негативно для экономической активности, корпоративных прибылей и цен на активы. По его мнению, в этот раз закрытие экономик будет не таким жестким, как весной, и индексы не упадут к мартовским минимумам.

Главным событием следующей недели станут выборы в США. Разрыв в рейтингах поддержки основных кандидатов Джо Байдена и Дональда Трампа заметно сузился, усиливая неопределенность относительно исхода выборов, отмечает руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Игорь Додонов. Он отметил, что оспаривание кандидатами результатов и затяжные разбирательства неблагоприятно отразятся на настроениях инвесторов и высока вероятность, что в преддверии выборов они усилят вывод средств с развивающихся рынков. Это будет оказывать дополнительное давление на активы, в том числе и российские, полагает Додонов.

Член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян также считает, что предвыборная ситуация в США усиливает волатильность на рынках.

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«Фондовая лихорадка: что ждет рынки на фоне выборов в США и COVID-19»