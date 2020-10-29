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Школу и детсад под Нижним Новгородом планируется сдать к 1 сентября

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Строительство школы и детского сада в ЖК «Анкудиновский парк» под Нижним Новгородом планируют завершить на несколько месяцев раньше заявленного срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В четверг, 29 октября, в ЖК состоялось выездное совещание, на котором обсуждалась реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кстовском районе. Сейчас в рамках программы «Стимул», которая входит в нацпроект, идет строительство школы на 675 мест и детсада на 280 мест с бассейном, пишет ИА «НьюсНН».

Завершить возведение объектов планировалось в конце 2021 года, но подрядчик ведет работы в ускоренном темпе. Теперь завершить их предполагается к 1 сентября следующего года.

Губернатор региона Глеб Никитин отмечает, что в данном ЖК до конца 2020-го будет введено в эксплуатацию еще 40 тыс. кв. м жилья. Для того чтобы обеспечить жителей необходимой инфраструктурой, нужно создавать новые места в школах и детских садах, заявил глава области.

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