МИД осудил слова венгерского премьер-министра о Красной армии

Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о Красной армии грубо извращают историческую правду, в то время как именно Венгрия в годы Второй мировой войны была союзником Адольфа Гитлера и совершала массовые преступления на оккупированных территориях. Об этом в четверг, 29 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарии представителя российского МИДа прозвучали в ответ на выступление Орбана на площади Сабадшаг в Будапеште, во время которого он назвал находящийся там монумент в память о 80 тыс. красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы, «памятником советской оккупации».

«Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала», — сказала она.

Захарова напомнила, что 27 июня 1941 года Венгрия инициативно присоединилась к нападению нацистской Германии на Советский Союз и «отметилась» на оккупированных территориях массовыми преступлениями против мирного населения, а также советских военнопленных. Она подчеркнула, что Венгрия была ближайшим союзником Третьего рейха и принимала активное участие в разделе Чехословакии и гитлеровской агрессии против Югославии, в то время как Красная армия, «избавив народы Европы от «коричневой чумы», принесла им мир и свободу».

Захарова добавила, что Россия будет решительно противодействовать подобным фальсификациям на фоне стремления «некоторых государств» исказить факты о ключевой роли Советского Союза в победе над фашизмом и размыть историческую ответственность отдельных столиц за преступления «нацистских приспешников».

Ранее, 24 октября, российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на слова главы оперативного командования «Север» сил НАТО в Европе немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера. Он обвинил Россию в попытке рассорить НАТО и Швецию и отметил, что с учетом общей истории страны альянса не считают РФ врагом, но воспринимают в качестве противника.

Мария Захарова посоветовала немецким генералам «лучше знать историю» и помнить, что Россия — противник фашизма и нацизма.