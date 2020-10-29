Austrian Airlines объявила о возобновлении полетов из Австрии в Россию

Авиакомпания Austrian Airlines сообщила 29 октября, что будет летать два раза в неделю в Россию, передает ТАСС.

«С сегодняшнего дня мы возобновили полеты [из Австрии в Россию]. И будем летать два раза в неделю: в понедельник и четверг», — проинформировала информагентство официальный представитель авиаперевозчика Таня Грубер.

Отмечается, что пассажирам рекомендуется соблюдать предписания властей Австрии и России о правилах въезда в страну.

Накануне в компании «Аэрофлот» сообщили, что фиксируют высокий спрос на рейсы по разрешенным зарубежным направлениям.

В августе–сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

С середины октября стали возможны рейсы на Кубу и в Сербию, с ноября возобновится сообщение с Японией. В МИД РФ не исключили, что вскоре откроется прямое авиасообщение с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами.

На фоне распространения коронавируса многие страны мира остановили международные пассажирские перевозки. Россия полностью ограничила их с 3 апреля.