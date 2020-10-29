Новый автобусный маршрут планируется запустить в Брянске

В Брянске появится новый автобусный маршрут № 48а. Он свяжет поселок Ходаринка — Курган — улицу Советскую — микрорайон «Деснаград».

По данным пресс-службы городской администрации, специалисты готовят документацию для открытия маршрута. Автобус № 48а выйдет на линию до декабря, отмечает NASHBRYANSK.RU.

С 19 октября изменился маршрут движения троллейбуса № 4. Теперь он движется от «Юрфака БГУ» до «Бульвара Щорса».

Кроме того, в Брянске увеличили количество маршруток № 43 после многочисленных жалоб горожан. По направлению «Мясокомбинат — улица Федюнинского» курсируют не 20 микроавтобусов, как прежде, а 35, пишет интернет-газета «Брянские новости».