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Сбер стал единственным владельцем Rambler Group

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Сбер выкупил у предпринимателя Александра Мамута 45% доли в Rambler Group и стал единственным акционером. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает пресс-служба Сбербанка.

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«Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд рублей — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов.

«Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы еще более технологичными, интересными и удобными для клиентов. Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество», — добавил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На прошлой неделе Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» объявили о подписании соглашения о совместной покупке пакета акций компании «Еаптека» и инвестициях в ее развитие, пишет «Газета.ру».

В сентябре Сбербанк запустил музыкальный стриминг-сервис «Сберзвук».

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