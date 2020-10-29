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Более 3 тыс. участков земли предоставили псковским многодетным семьям

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В Псковской области земельными участками обеспечили более 3 тыс. многодетных семей. Об этом председатель комитета по соцзащите региона Ольга Евстигнеева сообщила в эфире Псковского агентства информации-live 29 октября.

По ее словам, участки получили 3159 семей, из них в Пскове — 699. Всего в регионе проживают 4563 многодетных семьи, в Пскове из них — 1784.

Евстигнеева также отметила, что в Борисовичах участков на всех не хватит.

«Всего 711 участков, которые в настоящее время готовятся к выдаче. Были некоторые проблемы с оформлением, но сейчас они решены, и мы надеемся, что в скором времени эти участки между многодетными семьями будут распределены», — заявила спикер.

В августе сообщалось, что ежегодный оплачиваемый отпуск родителей, воспитывающих троих и более детей, предложили увеличить до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

11 августа «Известия» писали, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением уменьшить размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми.

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