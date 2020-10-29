Автопарк скорой помощи обновили в Мурманской области

В Мурманскую область поступили восемь новых карет скорой помощи. Автомобили марки «ГАЗ» распределили между подстанциями «скорой» в Апатитах, Кольском районе, ЗАТО Видяево, микрорайоне Причальное и Мурманске.

Как сообщает областной минздрав, Заполярье получило машины в рамках федеральной поставки для борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Спецтехнику задействуют по назначению уже на следующей неделе, пишет ИА «Би-порт».

Стоимость машин составила 27,187 млн рублей.

Всего в этом году в Мурманскую область поступило 43 автомобиля «скорой». 32 из них были оплачены из федерального бюджета, девять — из регионального и два приобрели спонсоры для Апатитско-Кировской ЦГБ.