Собянин сообщил об эффективности системы QR-кодов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов работает эффективно в столице. Такое мнение мэр Москвы высказал в четверг, 29 октября, в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мэра Москвы, введение контроля посетителей в ночных заведениях столицы при помощи QR-кодов позволило отслеживать очаги возникновения коронавируса и возможные контакты людей с зараженными. Он подчеркнул, что лучше усилить контроль, чем закрывать целую отрасль.

«Это скорее мощная профилактическая мера, и она, на мой взгляд, работает. Если же мы выявляем какие-то очаги в учреждениях общественного питания, в организациях общественного питания, то, конечно, уже Роспотребнадзор принимает индивидуальные решения по закрытию. На мой взгляд, лучше обеспечить четкий контроль, чем закрывать целую отрасль», — сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что система оповещает посетителей заведения, если они могли находиться в контакте с зараженным коронавирусной инфекцией. Однако никто не будет искать людей, которые могли контактировать с инфицированными и отправлять их на карантин.

«При этом мы остановились на том, что просто будем контролировать, кто туда приходит, знать их данные, телефоны. Для чего? Для того чтобы, если человек заболел, мы могли быстро, мгновенно оповестить всех посетителей этого заведения, что вы находились рядом, в одно время с заболевшим. Но это не означает, что мы всех начинаем разыскивать, карантинизировать и так далее», — пояснил Сергея Собянин.

Систему регистрации в ночных развлекательных заведениях, которые работают с 0:00 до 6:00, ввели 19 октября 2020 года. Власти проследили как работает система, а 28 октября решили продлить ее работу до 29 ноября.

Недавно Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы не планирует вводить систему пропусков по всему городу, как это было в начале пандемии коронавирусной инфекции. Однако систему регистрации по QR-кодам планируют ввести в подразделениях правительства города. А столичные рестораторы заявили, что готовы включить систему регистрации посетителей по QR-коду в заведениях, которые работают днем.